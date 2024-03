Margem da RJ-116, onde o acostamento deve ser feito urgentemente - Foto Movimento Comendador Venâncio Unid0

Margem da RJ-116, onde o acostamento deve ser feito urgentemente Foto Movimento Comendador Venâncio Unid0

Publicado 20/03/2024 13:19 | Atualizado 20/03/2024 13:21

Itaperuna- Recentemente eles interromperam o trânsito da RJ-116, no trecho urbano do 4º Distrito itaperunense, Comendador Venâncio, exigindo a reforma da rodovia, com resposta rápida do Governo do Estado que começou a obra uma semana depois.

Mas embora o recapeamento tenha sido satisfatório, a finalização ainda não ocorreu, ficando sem acostamento, sinalização, sargetas e canaletas, acarretando perigo, o que, motivou nesta manhã de quarta-feira (20), nova paralização do tráfego, das 8 às 10:20 horas, com aproximadamente 50 moradores organizados de modo pacífico, em protesto mais uma vez.

Policiais do 29º BPM estiveram no local e durante a manifestação liberaram meia-pista para os usuários da RJ.

