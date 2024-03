O material do beco - P5 29

Publicado 18/03/2024 12:26 | Atualizado 18/03/2024 13:16

Itaperuna- Em um beco bem conhecido por abrigar atividades ilícitas no Bairro Matinada, um cidadão entrou velozmente ao perceber a chegada de uma viatura do 29º BPM, mas não tão veloz a ponto de escapar.

No chão do local foram encontrados 10 papeizinhos com um pó de cor branca, uma erva seca e uma quantidade de um produto aparentando ser haxixe.

Transportado para a 143ª Delegacia de Polícia, no Centro da cidade, o moço foi autuado e detido pela Polícia Civil.