Publicado 13/03/2024 12:50 | Atualizado 13/03/2024 12:59

Itaperuna- As obras de recapeamento da RJ- 116, trecho que vai da BR-356, passando pelo Distrito de Comendador Venâncio até o município de Laje do Muriaé feitas recentemente, com o novo asfalto já em uso, ficaram em falta nos quesitos acostamento, sarjetas e canaletas.

Barro e areia invadem a pista nos dois lados causando perigo, e não há como parar em casos de emergência sem as margens da rodovia preparadas adequadamente.

Moradores de Comendador Venâncio ensaiam uma nova interrupção do trânsito no trecho urbano na tentativa de obterem sucesso como no recapeamento feito pelo Governo do Estado do Rio depois de paralização e protesto coletivo.

