Elias Meiber, NB, Murillo Gouveia e Angelo Lorenzini - Foto Carlos Eduardo Pimpolho

Publicado 09/03/2024 07:59

Itaperuna- No próximo dia 2 de abril, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, (atualmente no PSD), entrará no União Brasil, com a presença na cidade do ministro do Turismo, Celso Sabino.

A revelação dada em primeira mão ao jornalista Angelo Lorenzini e ao comunicador Elias Meiber, aconteceu na sexta-feira (8), durante entrevista do deputado federal Murillo Gouveia, também do União Brasil, no programa matutino Noroeste News, em canal de mesmo nome, pelas redes sociais, encadeado com a 104 FM.

Murillo, filho do prefeito Alfredão, já trouxe o ministro a Itaperuna, e falou da amizade dele com Celso Sabino, do seu dia a dia no Congresso Nacional e muito mais. Confira clicando AQUI.

Com apenas duas semanas de exibição, criado pelo ex-vice-prefeito de Itaperuna por duas vezes, Elias Meiber e apresentado ao vivo por ele e Lorenzini, das 9 às 10 horas de segunda à sexta, o Noroeste News já é um dos mais comentados e acessados programas da Região Noroeste pela influência política e abertura para todos os partidos e ideologias.