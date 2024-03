Durante o curso - Foto Cap Erick

Publicado 06/03/2024 18:14 | Atualizado 07/03/2024 12:05

Itaperuna, Pádua & Campos dos Goytacazes- Oficiais da Polícia Militar dos batalhões 29º, Itaperuna, 36º, Pádua, 8º, Campos e 32º, Macaé, todos do 6º CPA- Comando de Policiamento de Área, chefiado pelo coronel Ibiapina, participaram de um curso de capacitação, elaboração e gestão de projetos, ministrado pelo professor doutor Pando Angellof Pandeff.

Graduado em Administração de Empresas e doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense dentre outros títulos, Angeloff ensinou aos oficiais como criar projetos a serem desenvolvidos na área de segurança e os caminhos oficiais para obtenção de verbas públicas e até mesmo privadas.

Um caso de sucesso citado foi o do Kit Demolição, já em uso pela PM na limpeza de áreas de cidades em que barricadas dos mais diversos tipos são formadas, desde destroços ao uso do concreto armado.

A ideia veio de um oficial de uma unidade operacional da Baixada Fluminense, com retroescavadeiras blindadas armadas que, atuam em municípios onde muros com seteiras ( aberturas para fuzis) e barreiras sólidas são construídas por setores do tráfico ilegal de drogas, tornando-se um sucesso, como aliás, são usadas nos conflitos do Oriente Médio.

Capitão Erick, tenente Dhiones e tenente Romário representaram respectivamente o 8º BPM, o 29º, e o 36º, Campos, Itaperuna e Pádua, nessa terça-feira (5) , no quartel-general da PMERJ no Rio. De Itaperuna também participou o gestor de projetos do 6º CPA, capitão Azevedo.

Capitão Erick, do 8º BPM e tenente Dhiones, do 29º BPM Selfie

NinoBellieny