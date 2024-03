O aço da morte - P2 29

Publicado 04/03/2024 10:30 | Atualizado 04/03/2024 10:37

Itaperuna- Na noite do recente domingo (3) Wellington Gualtieri da Silva morreu no Hospital São José do Avaí, depois de levar punhaladas quando estava na Rua Manoel Cordeiro Junior, Bairro Matadouro, por um indivíduo que, desceu de um carro, foi até ele, e lhe causou profundos cortes.

Wellington, mesmo socorrido por unidade do Corpo de Bombeiros Militar com apoio da PM, não resistiu aos golpes.

Feito para matar Detalhe NB

Não demorou muito e as polícias Militar, Rodoviária Federal e Civil em parceria, conseguiram prender o suspeito em Aré, localidade pertencente ao distrito de Nossa Senhora da Penha.

Foi levado para a 143ª DP, sendo autuado pelo crime cometido com o uso de uma arma branca, e responderá à lei.