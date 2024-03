Rua Rui Barbosa, Centro Itaperuna-RJ - Foto- Morador

Publicado 02/03/2024 07:14 | Atualizado 02/03/2024 07:19

Itaperuna- A Capital da Região Noroeste como é informalmente chamada, levou uma surra do clima. Das 17:45h dessa sexta (1), por aproximadamente 1hora e meia, ventos e chuvas se abateram sobre os principais bairros da cidade.

Pelo menos serviu para mostrar que a obra de canalização e drenagem para o Bairro da Vinhosa, ainda nos primeiros dias de construção, sorveu um grande volume d'água pelas aberturas feitas até o momento para colocação de canaletas.

Sentido horário: Rua Rui Barbosa, Rua Apolinário Cunha e Rua 10 de Maio Foto-Moradores

Em outros lugares também contemplados com obras recentes, a drenagem funcionou a contento, mas enquanto chovia, as águas acumularam-se com rapidez, tempo suficiente para atingir casas, cobrindo e arrastando automóveis.

Já em pontos ainda não contemplados com sistemas maiores de drenagem, rios sobre ruas se formaram. Pelas redes sociais, foi possível acompanhar o drama, com um toque de um humor como escreveu nas redes sociais, o itaperunense Carlos Kian: "Aquaperuna". Sem vítimas humanas anotadas até o momento, a cidade amanheceu neste sábado (2) com diversas equipes da prefeitura limpando vias e desobstruindo dutos.

Abaixo, nota oficial da Prefeitura

A Secretaria Municipal de Segurança, Proteção e Defesa Civil de Itaperuna informa que choveu 85,5mm, nesta sexta-feira, 01 de março, em 01:30h de chuva.

A equipe da Defesa Civil entrou em ação logo após a chuva para contabilizar os danos causados no município.



Toda equipe da Secretaria de Obras foi escalada para trabalhar, neste sábado, para lavar e limpar as ruas, diminuindo os transtornos.



A obra da Vinhosa mal retomou e já apresentou resultado positivo após a chuva de hoje e a água entrou por um grande buraco que a equipe realizou em um trecho da rua 10 de Maio para instalar as novas canaletas e engoliu rapidamente as águas da chuva no entorno da obra, enviando-as para o Rio Muriaé, que entrou em sua cota de atenção, com o nível chegando a 3,15 metros.



Toda a equipe da Prefeitura de Itaperuna está alerta para atender à população atingida.

No extremo do Noroeste, Porciúncula também sofreu com o clima. Confira nas fotos feita por moradores do Centro da cidade:

Centro de Porciúncula-RJ Foto-Moradores Centro de Porciúncula-RJ Foto- Moradores Centro de Porciúncula-RJ Foto0Moradores

