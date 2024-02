Fachada do Aeroporto de itaperuna-RJ - Foto Infraero

Fachada do Aeroporto de itaperuna-RJFoto Infraero

Publicado 29/02/2024 12:44 | Atualizado 29/02/2024 13:15

Itaperuna ( De Primeira)- Dias depois das visitas do presidente da Infraero, Rogério Barzelay, dos ministros do Turismo Celso Sabino e de Portos e Aeroportos Sílvio Filho a Itaperuna em 8/2, para a cerimônia de transferência de outorga do Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto da prefeitura para a Infraero, os resultados começam a aparecer.

A vinda do trio e as consequentes mudanças no aeroporto foram por intermédio do deputado federal Murillo Gouveia (União Brasil), feito destacado pelo ministro do Turismo Celso Sabino em discurso durante a cerimônia.

Antes mesmo da vinda ministerial, a portaria nº 571, publicada no Diário Oficial da União em 2 de janeiro recente, registrava o ato confirmando a nova visão da Infraero em focar nos aeroportos regionais.

As obras necessárias ao aeroporto, como o recapeamento da pista de pouso e decolagem, serão licitadas, em certame que está sendo preparado. Um escritório da Infraero já funciona no local.

Comprovante de inscrição e situação cadastral em nome da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária-Infraero, com o nome fantasia de Aeroporto de Itaperuna-RJ e o código e descrição da atividade econômica principal, pode ser visto na imagem abaixo, com o número da inscrição:

CNPJ Fac-Símile

NinoBellieny com informações de Angelo Lorenzini