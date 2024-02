Ricardo Pinheiro e Lula - Foto Divulgação

Publicado 26/02/2024 17:41

Itaperuna- às 18 horas desta segunda-feira (26) a militância do PT Itaperuna se encontra no Auditório do Edifício Policenter, Rua Padre João Batista, nº 52, 5º Andar, Bairro Cidade Nova, perto da Prefeitura da cidade.

O secretário de Organização do Partido dos Trabalhadores, Ricardo Pinheiro é o convidado central do evento. Em pauta diversos assuntos, o principal deles a pré-candidatura do jornalista e comunicador Adilson Ribeiro, ( PT), a prefeito de Itaperuna.

