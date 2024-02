Fátima com duas residentes do Asap - Arquivo pessoal

Publicado 26/02/2024 08:08 | Atualizado 26/02/2024 08:10

Itaperuna- Ela nasceu em Antônio Prado de Minas- MG, e por força do sonho de ser advogada, veio para Itaperuna, formando-se na Unig-Universidade Iguaçu, posteriormente integrando a Procuradoria do Município.



Bem-relacionada, com 130 mil seguidores no Instagram, Fátima Pereira Moreira de Abreu, percebeu em 2021 que, poderia e deveria ajudar a comunidade que a aceitara de braços abertos. Usando a popularidade e prestígio, entrou de cabeça em campanhas de arrecadação de donativos para várias entidades itaperuneses.

Com a residente Celina e o diretor-presidente da Asap, o enfermeiro Octávio Rangel Arquivo pessoal

Como a tradicional Associação Santo Antônio dos Pobres-Asapi, mantenedora do asilo de idosos em Itaperuna.

Na recente sexta-feira (23), a advogada recebeu um diploma de reconhecimento da diretoria asapiana, pelo empenho em conseguir cestas básicas, carne, pijamas e diversos presentes, segundo ela, " bênçãos compartilhadas dos seguidores e amigos " para a instituição.

Diploma da Asap Fac-Símile

E diz emocionada: "Quando fiz a primeira campanha de arrecadação de cestas básicas junto à Procuradoria do Município em 2021, não tinha ideia de como através dos meus seguidores no Instagram poderia reunir um número de colaboradores tão grande, foi um estalo inicial, de fazer algo útil para a sociedade, dar finalidade social para um meio de comunidade que eu convivo, e isso me fez crescer muito como pessoa, doei mais, recebi muito mais amor! Meu agradecimento vai para todos os colaboradores que comigo tornam meus projetos possíveis".

Em uma das campanhas Arquivo Pessoal

Fátima segue sonhando com campanhas, mas não as políticas, pois descarta qualquer tipo de candidatura, e não para com as parcerias e perspectivas, arrumando tempo dentre o trabalho, a academia de musculação, as viagens, e as inúmeras atividades sociais para ajudar com palavras, ações e atitudes, a quem precisa, intensa como uma locomotiva nos trilhos da solidariedade.