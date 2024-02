O pescador joga a tarrafa bem aberta - Foto Ludugero

O pescador joga a tarrafa bem abertaFoto Ludugero

Publicado 24/02/2024 11:20 | Atualizado 24/02/2024 11:23

Natividade- Em dois dias seguidos, o 29º BPM, jogou a tarrafa ( rede de pesca circular com pequenos pesos nas extremidades) e pescou um cardume de armas e munições, começando por Itaperuna.

Na quinta-feira (22), no Bairro Capelinha, um revólver Rossi 32, com duas capsulas intactas, e na sexta-feira (23) ainda em Itaperuna no Bairro Carulas, um outro revólver, um 38 da famosa marca dos Estados Unidos, a Smith & Wesson, foram apreendidos.

No Bairro Matinada, uma pistola parecida com uma de verdade, poderia assustar, mas não aos militares, e ficou ruim para quem a carregava. Continuando na sexta-feira ( 23), foi a vez de Bom Jesus do Itabapoana, município vizinho, quando no Bairro Lia Márcia um revólver 32, Caramuru, com número de série raspado e 12 projéteis foram tomados pelas autoridades.

"PEIXES" QUE DISPARAM E MATAM

Um dos revólveres apreendidos. Setor de Comunicação 29

E a semana de tarrafadas da pescaria de armas ilegais, terminou na cidade de Natividade, com a retirada de circulação de um Taurus 38 e seis munições.

Os envolvidos nas ocorrências responderão as devidas consequências jurídicas registradas nas respectivas delegacias locais de polícia.

@ninobellieny