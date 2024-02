Uma das entradas da Capil - Foto: Arte Angelo Lorenzini

Publicado 19/02/2024 14:10 | Atualizado 19/02/2024 14:14

Itaperuna- O munícipio é um dos maiores produtores de leite do estado do Rio e cooperativa foi também uma das maiores do interior fluminense, porém no próximo dia 27, a Justiça do Trabalho vai leiloar um terreno de mais de 13 mil metros quadrados do grande patrimônio que um dia fez parte da Capil- Cooperativa dos Produtores Rurais de Itaperuna.

A área localizada no Bairro Cidade Nova, na Avenida Porto Alegre, foi avaliada em 19 milhões e 180 mil reais, com lance inicial de quase 6 milhões de reais.

Fundada em 1941, a um dia, poderosa cooperativa, está em situação falimentar.



