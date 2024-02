Cláudio Vila - Arquivo

Publicado 19/02/2024 11:46 | Atualizado 19/02/2024 16:30

Itaperuna- Se a política fosse um campeonato de futebol, e os partidos agissem como um time a reforçarem o plantel, alguns nomes em Itaperuna seriam nesta segunda-feira (19) como os de Romário, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, nos áureos tempos, pois são os cobiçados da pré-temporada.

OS CALOUROS

Empresário do ramo de serviços funerários, mas calouro no universo político, Cláudio Vila está na mira de diversos partidos no Caminho da Pedra Preta, ( Itaperuna), assim como os dos também empresários Odacy Teixerão, Agripino Gregório e Cláudia Boechat, em uma semana que pode ser decisiva em anexações, adaptações e mudanças na rota das ainda embrionárias campanhas.

