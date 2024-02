... - Arte-Decom

Publicado 16/02/2024

Itaperuna- A prefeitura local emitiu ao final da tarde desta sexta-feira (16) um comunicado de interdição de um trecho da principal avenida da cidade:

Nota Oficial

A Prefeitura de Itaperuna, por meio da Secretaria Municipal de Obras, irá interditar um trecho da avenida Cardoso Moreira, em frente à Caixa Econômica Federal até a próxima esquina,( antiga Enel), para obras de manutenção da rede de esgoto daquela região.



A interdição acontecerá das 20h, desta sexta-feira, 16 de fevereiro, até amanhã, sábado, assim que as obras forem concluídas.



O trânsito sentido Aeroporto/Centro será desviado para a parte de baixo da avenida até a agência do Banco do Bradesco.



A Guarda Municipal estará no local orientando os motoristas, motociclistas e pedestres, que precisam redobrar a atenção durante a execução dos trabalhos, para garantir a segurança e eficácia dos serviços prestados.

