Foto de situação semelhante como ilustraçãoArquivo BJL

Publicado 16/02/2024 11:07 | Atualizado 16/02/2024 11:10

Itaperuna( De primeira)- As várias pontas de um mesmo mistério começam a se conectar com o achado de um corpo feminino, embora em avançada decomposição.

Há fortes indícios de que seria o de Cláudineia Ernane Tereza da Silva , a Claudinha, desaparecida no sábado, com suspeitas de ter sido jogada no Rio Muriaé, na altura do Bairro Surubi.

Claudinha teria sido sequestrada, torturada, e executada em um ato de vingança. Um corpo foi encontrado nessa quinta-feira (16), depois de buscas incessantes dos bombeiros do 21º Grupamento de Bombeiros Militar, quartel de Itaperuna, além dos agentes da 143ª DP, e do 29º BPM.

A confirmação de que o cadáver resgatado seja realmente o de Cláudineia, virá depois da perícia técnica, das conclusões posteriores e toda uma investigação conjunta da Civil e do Setor de Inteligência do 29º BPM, uma combinação poderosa das mentes de homens experimentados com investigações complicadas, mas fechadas quase sempre com sucesso.

NinoBellieny