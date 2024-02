Busca feita por bombeiros - Foto MDL?adilson Ribeiro

Busca feita por bombeirosFoto MDL?adilson Ribeiro

Publicado 14/02/2024 14:39 | Atualizado 14/02/2024 14:40

Itaperuna- Os bombeiros do 21º Grupamento/Itaperuna, continuam a procurar nesta quarta-feira (14), o corpo de uma mulher nas águas do Rio Muriaé.

Segundo suspeitas, ela teria sido jogada no rio depois de morta, por trás de uma estação da Cedae do Bairro Surubi, no recente sábado (10).

Mergulhadores do 5º Grupamento do CBMERJ/Campos dos Goitacazes estão ajudando aos militares da unidade de Itaperuna.

A única pista sobre a identidade da mulher, é de que o nome seria Cláudia.

nino.bellieny@odia.com.br com informações de Adilson Ribeiro