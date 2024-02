Parte interna do 29º antes da reforma - FotoBocadoPovo

Parte interna do 29º antes da reformaFotoBocadoPovo

Publicado 09/02/2024 10:11 | Atualizado 09/02/2024 10:13

Itaperuna- Batalhão que tem o nome de Coronel Cezar Romero, em homenagem ao militar itaperunense, é chamado também de O Guardião do Noroeste, vigilância constante na região que tem divisas com o Espírito Santo e Minas Gerais. Confira alguns momentos do 29º:

1- Os PMs não não dão refrigerante refresco gelado no calor de Itaperuna: Ontem ao ser avistada uma motocicleta parada na Rua Bela Vista no Bairro Fiteiro, os integrantes da Guarnição ficaram desconfiados, conferiram, descobriram que o número do chassis estava raspado e a rebocaram para o pátio da 143 DP.

O dono apareceu, disse ter comprado em leilão, mas não apresentou os documentos. Ele foi liberado, mas máquina Honda não, permanecendo retida na delegacia.

2- Em Cardoso Moreira, coberta pela 4ª Companhia, os Falcões Azuis do 29 º BPM deram um rasante em uma pousada no Centro da Cidade Carinho, em frente à Praça de Alimentação e frustraram as ideias de lucro de dois camaradas, um de 27 anos com 32 pinos de cocaína, e o outro de 37 anos com um pinote só.

De lá foram levados para a 148º DP em Italva. O mais velho foi liberado e o mais jovem não, e vai responder por tráfico de entorpecentes.

3- Um pai de 29 anos que não estava pagando a pensão alimentícia, foi encontrado pelos PMs, já com uma ordem de prisão contra ele, quando estava trabalhando em uma construção no Bairro Matadouro. Foi avisado da decisão judicial e conduzido para a 143ª DP, onde ficou à disposição da Polícia Civil.