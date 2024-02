Celso Sabino e Silvio Costa - Valor econômico e Arquivo

Celso Sabino e Silvio CostaValor econômico e Arquivo

Publicado 07/02/2024 15:44 | Atualizado 07/02/2024 15:47

Itaperuna- Os ministros de Estado, do Turismo e de Portos e Aeroportos, Celso Sabino e Silvio Costa Filho, respectivamente, acompanhados dos presidentes da Embratur, Marcelo Freixo e da Infraero, Rogério Barzellay, chegam a Itaperuna nesta quinta-feira (8), com uma cesta de mimos, a convite do deputado federal Murillo Gouveia (União Brasil).

Com previsão para pouso às 13:30 horas, vão celebrar a entrega da outorga do Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto; assinarem um contrato de reforma geral da Praça do Cristo, no valor de R$ 1.550.246,00;

e outro da reforma e construção da Praça Nilo Peçanha (conhecida como "dos camelôs"), do Calçadão e do canteiro central, no valor de R$ 4.785.919,00.

Os ministros e os presidentes das estatais serão recebidos pelo prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, secretários municipais e vereadores.