Ordem unidacr

Publicado 06/02/2024 20:47 | Atualizado 07/02/2024 09:06

Na segunda-feira (6) o Colégio Estadual Rotary, regido pelo sistema Cívico Militar realizou uma cerimônia para marcar o primeiro dia do ano letivo de 2024, com ordem unida dos alunos e hasteamento da bandeira brasileira, da qual participaram a vereadora Sargento Cristiane ( PSD), e o tenente PM José Roberto da Silva Melo.

O Colégio Rotary, dirigido pela professora Marilda Aparecida Lopes Paulinos Aleixo, com a adjunta Osmânia de Souza Henrique Guimarães, há dois anos ministra os ensinamentos normais de uma escola regular, mas trabalha também com as disciplinas militares, como hierarquia e cidadania.

Os ensinamentos militares ficam a cargo dos sargentos PMs Epaminondas Pussiareli Pereira Neto, Izac Emanuel da Silva de Souza e da cabo Renata Figueiredo Barroso Gama.

O Colégio Rotary fica na Rua Alcides Augusto Magalhães 156, Bairro Aeroporto e segundo a vereadora Sargento Cristiane, "os alunos são dedicados e focados, com destaques positivos em todas as matérias".



O horário é integral, das 7 às 16h, com quatro refeições diárias. Neste segundo ano estão em atividade duas turmas do Fundamental, o 6º e o 7º ano, e duas do Ensino Médio: 1º e 2º anos e a procura por vagas é bem alta.





nino.bellieny@odia.com.br