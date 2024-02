Adilson Ribeiro e a esposa Vânia Ribeiro - Foto Brian Dennys

Adilson Ribeiro e a esposa Vânia RibeiroFoto Brian Dennys

Publicado 02/02/2024 08:53 | Atualizado 02/02/2024 09:07

Itaperuna/ Exclusivo- O Diretório Municipal do PT reuniu-se nessa noite de quinta-feira (1) na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no Centro da cidade, com a maioria decidindo que, o jornalista e comunicador Adilson Ribeiro, é o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores a prefeito de Itaperuna.

Embora soubesse estar dentre os possíveis nomes da lista local, Adilson Ribeiro ficou "surpreso e satisfeito", reconhecendo a sensação durante fala final. Editor/redator de um blog com o seu nome, e um dos grandes influenciadores midiáticos da Região Noroeste, já foi candidato a vice-prefeito em 1992, formando chapa com o médico Alahyr Gouveia, e em 2004, à Câmara Municipal, obtendo 1.367 votos, deixando de ocupar uma cadeira para eleitos com menor número por conta de legendas não alcançadas pela coligação PT/PSDC na qual Ribeiro estava.

