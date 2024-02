Alfredão - Foto Marcelo Nunes/ O Itaperunense/André Garcia

Alfredão Foto Marcelo Nunes/ O Itaperunense/André Garcia

Publicado 31/01/2024 18:26 | Atualizado 31/01/2024 18:58

Itaperuna- Durante uma reunião na tarde desta quarta-feira (31), o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, anunciou para secretários municipais e vereadores da base governista, a intenção de uma pré- candidatura à reeleição do cargo.

Na fala ao grupo destacou as realizações e conquistas desta gestão. Alfredão ocupou a cadeira principal da Casa-Grande do município pela primeira vez no período 2012/2016.

Ao final não concorreu automaticamente, mas foi vencedor das eleições municipais de 2022.

-Colaborou Flávia Pires-

