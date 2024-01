Ilustração - Arquivo X

Publicado 31/01/2024 14:53 | Atualizado 31/01/2024 15:21

Itaperuna/ Exclusiva- Pressão pacífica exercida na manha desta quarta-feira (31) em protesto movido pelos moradores do 4º Distrito itaperunense, Comendador Venâncio, por causa das péssimas condições de uma rodovia estadual, funcionou rapidamente.

No mais tardar na próxima semana o recapeamento do trecho esburacado da RJ-116 que, passa por dentro de Venâncio de Noronha, (como o Distrito é carinhosamente chamado pelos mais jovens), no percurso até o limite do município de Laje do Muriaé, começará a ser recapeado pelo Estado do Rio.

