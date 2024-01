Trecho barrento da vicinal dentre os estados do Rio e Minas - Foto Sec-Agric Itaperuna-RJ

Publicado 31/01/2024 09:01 | Atualizado 31/01/2024 09:46

Itaperuna- Começaram na segunda-feira (29) com previsão para terminarem nesta quarta-feira (31), obras de recuperação de um trecho da estrada vicinal interestadual que liga Raposo, 7ª Distrito itaperunense, a Eugenópolis-MG.

Parte de uma propriedade rural próxima à via foi arada de forma inadequada, e com as chuvas constantes, sofreu erosão suficiente para deslizamento do terreno argiloso, obstruindo a estrada, além de causar danos ambientais.

A intervenção está sendo feita por homens e máquinas da Secretaria de Agricultura de Itaperuna, retirando todo o barro de um espaço aproximado de meio quilômetro.

O subsecretário de Agricultura, Cláudio Bolinha Nuss que, acompanhou a execução, disse: "O trabalho foi pesado, mas intenso e produtivo, graças à experiência e boa vontade dos operadores de máquinas e demais funcionários".

