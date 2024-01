Enquanto isso no balcão da DP... - 29 BPMº

Publicado 29/01/2024 15:29 | Atualizado 29/01/2024 15:35

Itaperuna- Sábado (27), Boa Ventura, sem nada para fazer no 6º Distrito itaperunense, um maior de 18 anos chama um conhecido, com 17 anos de idade, de aparência insuspeita, e pede que este compre uma trouxinha de maconha.

Mas tinha polícia no meio do caminho, e ao voltar com a encomenda pela Rua Francisco Campelo, foi abordado pelos agentes do 29º BPM, desconfiados da mudança corporal do rapaz quando viu a viatura azul e branca com o sequencial de luzes girando.

Em poder do jovem encarregado das compras ilícitas, estavam um pino de cocaína e um amarradinho de maconha.

Os dois foram levados à 143ª DP/Itaperuna, com o mais velho autuado por porte e uso de drogas, e o menor de idade, por fato análogo ao mesmo crime, sendo liberados depois de ouvidos.



