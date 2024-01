Heitor Antônio ( sentado, de óculos) e parte da equipe - Foto AP

Heitor Antônio ( sentado, de óculos) e parte da equipe Foto AP

Publicado 27/01/2024 09:15 | Atualizado 27/01/2024 13:04

Itaperuna- De orientação cristã, uma rede de comunicação online com perfil de televisão, foi fundada em Itaperuna pelo professor e doutor Heitor Antônio da Silva no final de 2022.

O empreendimento cresceu e além dos estúdios no Centro local, passou a ter dois andares em um edifício na Lapa, Rio, com equipamentos de última geração.

Profissionais experimentados como Luís Duarte, diretor da Globo por mais de 40 anos, Carlos Bianchini, âncora com longas passagens por grandes canais, André Vinhosa diretor de tecnologia, além de técnicos e assistentes, fazem parte da equipe montada pela Agathos Play, nome da rede.

Segundo o fundador e também pastor batista Heitor Antônio, a missão da AP é oferecer conteúdo de visão cristã, atual e dinâmico, recheado de entretenimento, informação, educação e cultura, incluindo um jornal ao vivo de segunda à sexta-feira, às 19h, apresentado por Carlos Bianchini com as principais notícias do Brasil e do mundo.

A programação está nas redes sociais e em aplicativo próprio. Na plataforma, cursos sobre Autismo ficam disponíveis gratuitamente, além de outras interatividades. A CEO do grupo, Cláudia Boechat, e o gestor financeiro Leandro Muniz completam o time.

nino.bellieny@odia.com.br