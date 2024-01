Iluminação precária e um emaranhado de cabos sobre o local dos tiros - Foto CD

Iluminação precária e um emaranhado de cabos sobre o local dos tirosFoto CD

Publicado 27/01/2024 20:46 | Atualizado 27/01/2024 20:53

Itaperuna- Está nos registros da 143ª DP o enredo de um indivíduo de 25 anos, na Rua Cavalcanti Sobral, Bairro Niterói, lado direito do Rio Muriaé, na sexta-feira (26).

Ele levou vários disparos de arma de fogo no tórax e foi socorrido no Hospital São José do Avaí-HSJA.

No cenário do quase homicídio, provavelmente fruto de uma disputa territorial do tráfico, foram achados dóis projéteis balísticos e três papelotes de cocaína.

nino.bellieny@odia.com.br