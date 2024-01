Cenário do crime: Beco 13 - Foto MLD/Blog Adilson Ribeiro

Cenário do crime: Beco 13Foto MLD/Blog Adilson Ribeiro

Publicado 24/01/2024 20:18 | Atualizado 24/01/2024 20:19

Itaperuna- Um homicídio ocorreu ao anoitecer desta quarta-feira (24) no Morro do Castelo, área central da cidade. Um homem foi alvo de mais de vinte disparos de arma de fogo, enquanto passava pelo Beco 13.

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar e policiais do 29º BPM estiveram no cenário do crime.

A vítima, Tallis Rafael Rodrigues de Souza, conhecido como Soldado, tinha 31 anos, morava no Conjunto Habitacional Minha Casa, Minha Vida, Bairro Boa Fortuna. A ocorrência foi feita na 143ª DP/ Itaperuna.



De acordo com especialistas em Psicologia Forense, o alto número de tiros desferidos contra uma única pessoa é uma característica de execução sumária com elevado nível de raiva.