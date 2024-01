Serviço ajuda pessoas vulneráveis socialmente - Gov.BR

Publicado 22/01/2024 10:23 | Atualizado 22/01/2024 10:29

Itaperuna- A sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS, (uma parceria do Governo Federal com as prefeituras), na Rua Coronel Monteiro de Barros nº 125, Bairro Cidade Nova, amanheceu na sexta-feira 22), com uma janela arrombada.

Depois que, funcionários conferiram o equipamento de trabalho, foi notada a falta de um notebook, um telefone celular e duas carteirinhas de usuários, caracterizando furto, registrado na 143ª Delegacia de Polícia/Itaperuna.

O que os ladrões vão fazer com as carteiras de identificação é uma boa pergunta.

