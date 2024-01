Mapa do município - Arquivo

Publicado 19/01/2024 19:19

Itaperuna- A Prefeitura emitiu comunicado oficial nesta tarde sexta-feira (19):

A Secretaria Municipal de Segurança, Proteção e Defesa Civil de Itaperuna alerta para a previsão de chuvas e ventos fortes, no município, de sexta a domingo, 19, 20 e 21 de janeiro, com volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100mm/dia e ventos entre 60 e 100km/h, podendo ocorrer queda de granizo, árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações, além de risco de corte de energia elétrica e alagamentos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.



Orientamos a todos os moradores das áreas de risco que fiquem atentos às informações e, caso necessário, busquem um lugar seguro para ficarem, nesse período.



A equipe da Defesa Civil se mantém de sobreaviso, atendendo 24 horas por dia pelo telefone (22)3824-6334, apenas pelo whatsapp.



O morador também pode se cadastrar através do SMS pelo número 44199, colocando o cep da cidade. Dessa forma receberá alertas climáticos da Defesa Civil Estadual.

Com Bianca Marques