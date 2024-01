Local da colisão - Fotos Adilson Ribeiro

Publicado 16/01/2024 07:03

Itaperuna- Nessa tarde de segunda-feira (15) às 15 horas aproximadamente, na Br-356 logo depois do cruzamento de Itaperuna com Natividade, no sentido de Muriaé- MG, um automóvel com reboque desgovernou-se, atravessou a contramão, colidiu-se com o portão de uma casa de shows à beira da pista, ricocheteou e parou no acostamento.

Dentro do carro além do motorista, estavam duas mulheres e um bebê em uma cadeira de segurança, apenas o condutor feriu-se, sem maiores consequências.