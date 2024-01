Alerta - Defesa Civil Itaperuna-RJ

Publicado 12/01/2024 21:38

Itaperuna- A Secretaria Municipal de Segurança, Proteção e Defesa Civil de Itaperuna informa: segundo o Instituto Nacional de Meteorologia-INMET, há previsão de muitas chuvas no município, com início na noite desta sexta-feira (12) e término às 10h do próximo domingo, com velocidades do vento de 30 a 60 km/h.



Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvore, alagamentos e descargas elétricas.



A equipe da Defesa Civil continua de plantão atendendo 24 horas por dia pelo telefone 22-3824-6334, exclusivamente pelo WhatsApp.



Os moradores também podem cadastrar-se por SMS, enviando uma mensagem para o número 40199, inserindo o CEP da cidade: 28300-000, e receberão alertas climáticos da Defesa Civil Estadual.