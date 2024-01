O objeto da discórdia ( foto ilustrativa) - Arquivo

O objeto da discórdia ( foto ilustrativa)Arquivo

Publicado 12/01/2024 19:48 | Atualizado 12/01/2024 19:51

Itaperuna- Acusado de ter furtado uma bola de futebol, um morador do Distrito de Boa Ventura foi surrado por três indivíduos, um deles com uma barra de ferro. As agressões só terminaram quando o pai e o tio da vítima chegaram ao local, perto do Colégio Estadual Senador Sá Tinoco, ao final da tarde desta sexta-feira (12).

O rapaz recebeu os primeiros socorros na Unidade de Saúde da localidade e a seguir, levado para o Hospital São José do Avaí-HSJA, passou por uma cirurgia ao constatar-se 3 fraturas no braço esquerdo. Um boletim de ocorrência foi feito na 143ª DP de Itaperuna.