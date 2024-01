Alfredão acompanha as obras - Foto Marcelo Nunes

Alfredão acompanha as obrasFoto Marcelo Nunes

Publicado 09/01/2024 11:15

Itaperuna- A Prefeitura de Itaperuna retomou as obras de drenagem urbana e esgotamento sanitário, no Bairro Vinhosa, um dos mais populosos da cidade. O serviço está sendo coordenado e executado pelas secretarias municipais de Planejamento e Obras.

As obras iniciadas por meio de convênio assinado em 2008 com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$12.251.974,63, foram paralisadas depois da primeira etapa em 2015.

Neste retorno iniciado na primeira semana de 2024 serão construídos 600m de esgoto com estação de tratamento e cerca de 800m de drenagem pluvial para melhor escoamento. A previsão do término da nova etapa é para o final deste ano.



Milhares de moradores do Bairro Vinhosa, e do Centro da cidade vão ser beneficiados. Com a conclusão da segunda etapa o Governo Federal vai liberar mais R$4 milhões para o bairro.

O projeto inclui as ruas 10 de Maio, Satiro Garibaldi, Galdino Lessa, Lenira Tinoco Calheiros, Coronel Luiz Ferraz, Rui Barbosa, Francisco Salles Figueira e Travessa Áurea Bravo Lessa. As intervenções serão informadas com o desenrolar do cronograma.

A opinião do prefeito

"A meta é ampliar a qualidade de vida dos moradores. Ficamos por muito tempo buscando junto à Caixa, realizar uma nova licitação do convênio para a retomada das obras que vão favorecer a milhares de moradores”, disse o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão.