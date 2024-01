Chegada do grupo - Foto- 3 Pastores

Publicado 08/01/2024 12:55 | Atualizado 08/01/2024 13:03

Itaperuna- Trazida para o Brasil pelos portugueses no Século XIII, a Folia de Reis conquistou imediatamente o povo e persiste nos corações e mentes.

No sábado (6), data em que a Igreja Católica celebra a Epifania , (manifestação de Deus), a Folia de Reis 3 Pastores do Bairro Surubi, fundada há 33 anos, foi à casa de uma devota de Santos Reis, na Rua de Setembro, Centro de Itaperuna, mais uma vez para a celebração de uma promessa da moradora.

Cerca de 60 pessoas permaneceram no local por quase 1h, ouvindo os cânticos, as rimas improvisadas, criativas e rápidas dos palhaços Nego, (Carlos Antônio), e Carlos Gama, acompanhados por uma banda de 22 músicos uniformizados de azul, quepe militar e muita disciplina.

Dalí ainda visitariam mais 06 casas por toda a cidade, que tem outros 05 grupos de folia, todos sem patrocínio público ou privado, mas resistentes graças à paixão pelo reisado, cujos custos com os trajes, instrumentos, transporte e tempo para ensaios são bancado por eles mesmos, e no caso das 3 Pastores, com sede própria conquistada com muito esforço coletivo.

O sanfoneiro Vinícius, um dos integrantes, conta que herdou dos pais, e dos avós, o amor pela tradição e a maior preocupação dele é que isto se perca com o tempo, que as crianças se desinteressem.

Pelo menos por enquanto a meninada comparece, festejando com os adultos , marchando com os músicos.

Até o dia 20 de janeiro, durante os finais de semana, os 3 Pastores, e outros grupos estarão pelos bairros itaperunenses visitando as casas dos devotos, levando alegria e fé.

Ficha Técnica: Associação de Folias de Reis Pedro Chaves, presidente e mestra da folia, Sueli Batista, Rua Nadir T. Godefroy Costa, 52, Bairro Surubi,Itaperuna-RJ. Código CNAE S-9493-6/00, Telefone 22- 9893-1958