Ponte do Cinema Rio Muriaé Itaperuna-RJ - Foto: Luiz Rocha

Ponte do Cinema Rio Muriaé Itaperuna-RJFoto: Luiz Rocha

Publicado 04/01/2024 11:32 | Atualizado 04/01/2024 11:40

Itaperuna- Às 06:15h desta quinta-feira (4) a Secretaria Municipal de Segurança, Proteção e Defesa Civil atualizou a medição do nível do Rio Muriaé, em 2,87m , sendo a cota de transbordo de 4m.

Fala do secretário municipal

De acordo com o secretário da pasta, tenente-coronel PM Aluízio Luz, a situação no momento é " Bastante tranquila, segundo o monitoramento realizado com a Defesa Civil do Estado do Rio, com as secretarias dos municípios do entorno, principalmente com os das bacias do Rio Carangola e Muriaé.

A previsão de chuva nos próximos dias, é de fraca à moderada, lembrando que nesta época do ano já é uma situação normal aqui na nossa região, pedimos às pessoas que residam, trabalham em locais ou próximos, susceptíveis a encharcamento de solo, para prestarem atenção, e havendo necessidade entrarem em contato conosco pelo telefone 3824-6334, número que funciona pelo WhatsApp.

Mas neste momento, repito, em relação às chuvas e a um possível transbordo do Rio Muriaé em Itaperuna, a Defesa Civil está tranquila, mas atenta", finaliza o secretário Luz.

Percurso do Rio- O Muriaé nasce em Minas Gerais, na cidade de Miraí, em seguida banha os municípios de Muriaé e Patrocínio de Muriaé, chegando ao Estado do Rio por Laje do Muriaé, passando em Itaperuna, e depois pelas cidades de Italva e Cardoso Moreira, até chegar ao Rio Paraíba do Sul em Campos dos Goytacazes.

Maiores afluentes- Rios Carangola e Glória