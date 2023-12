Portaria 571 de 29/12/23 - Fac-Símile: Angelo Lorenzini

Portaria 571 de 29/12/23Fac-Símile: Angelo Lorenzini

Publicado 30/12/2023 09:27 | Atualizado 30/12/2023 09:32

Itaperuna- Inaugurado em 1997, a pista de pousos e decolagens da cidade passa a ser oficialmente administrada pela Infraero.

Portaria nº 571, dessa sexta-feira (29) do Ministérios de Portos e Aeroportos, confere à Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), a operação, exploração e administração do Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto, no bairro que por isto mesmo ficou batizado popularmente de Aeroporto.



Anseio antigo de Itaperuna, os contatos com o Ministério de Portos e Aeroportos recomeçaram depois da posse neste ano, do deputado federal itaperunense Murillo Gouveia ( União Brasil), que trouxe à cidade uma equipe da Infraero.



FICHA TÉCNICA



LOCALIZAÇÃO

Itaperuna - RJ

COORDENADAS

21 13 10 S 41 52 32 W

OPERAÇÃO

VFR Diurno

ELEVAÇÃO

125m ( 410ft )

DISTÂNCIA DO CENTRO DA CIDADE

2,00 km

DISTÂNCIA DA CAPITAL

232,00 km

Pistas Cabeceiras Dimensões Superfície Resistência/PCN

6/241.200x30 mAsfalto8/F/C/Y/U

INFORMAÇÕES DO AERÓDROMO

PUB 13NW UTC-3 SECTRAN 125 (410) 06 – (1200 x 30 ASPH 13/F/A/X/T) – 24 VFRchartofSDUN