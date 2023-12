Assis Ribeiro nos 2 sentidos - Foto NinoBellieny

Publicado 29/12/2023 11:18

Itaperuna- Desde terça-feira (26), depois da tempestade que causou vários transtornos na cidade, a Rua Assis Ribeiro, área comercial e residencial no Centro e uma dos principais acessos ao Morro do Castelo e adjacências, permaneceu sem água.

Mas a direção local da Cedae deu uma boa notícia em primeira mão: a volta da energia elétrica no setor de bombeamento d'água no Bairro do Horto, responsável pela distribuição nos morros da cidade às 20h da quinta-feira (28), reestabeleceu lentamente o serviço, com resultados positivos nas próximas horas.