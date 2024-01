Cuide-se - Arquivo

Publicado 02/01/2024 09:53

Itaperuna- Começaram nesta terça-feira (2) as campanhas ‘Janeiro Roxo’ e ‘Janeiro Branco’, dedicadas à conscientização, prevenção e combate à hanseníase; além de promoção do cuidado com a saúde mental e emocional, ambas coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

JANEIRO ROXO - Hanseníase, doença infecciosa que causa incapacidades físicas, tem cura com tratamento precoce. O tratamento é oferecido pelo SUS. O paciente pode contar com o Programa Municipal de Eliminação da Hanseníase no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos e nas Unidade Básica de Saúde-UBS, para suporte, exames e orientações.

JANEIRO BRANCO - Escolhido por ser um período reflexivo, destaca a importância da saúde mental. Sentimentos como culpa e ansiedade costumam surgir, e junto à equipe da Secretaria de Saúde há todo um apoio. O Programa de Saúde Mental coordena ações nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS.