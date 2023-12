Larissa Soares - Rede Social

Publicado 29/12/2023 12:13 | Atualizado 29/12/2023 12:25

Itaperuna- Larissa Soares, 34 anos de idade, sofreu uma parada cardíaca às 05:30 nesta sexta-feira (29) enquanto treinava em uma academia de musculação nas confluências das avenidas Presidente Dutra e Deputado Carlos Pinto Filho, próxima à Rotatória da Cidade Nova.

Larissa muito querida pelos colegas, era apaixonada por atividades físicas, costumava ir ao local 2 vezes por dia. Durante um exercício de solo, uma amiga percebeu que ela estava imóvel, chamou um dos professores que iniciou o protocolo de reanimação, acionando de imediato o Corpo de Bombeiros Militar que, continuou os procedimentos até ao Hospital São José do Avaí-HSJA, onde foi socorrida, porém Larissa não resistiu.

A direção da Academia Dr. Fitness contou ao jornalista Adilson Ribeiro que mantém equipe regularmente treinada para atendimentos de primeiros socorros bem como o kit atualizado com todo o material necessário, de acordo com as exigências do Conselho Regional de Educação Física.

Daniel Jardim disse ainda "lamentar profundamente a fatalidade pois ele e equipe acabam se tornando próximos dos alunos que frequentam a academia por longos períodos".



O estabelecimento encerrou as atividades logo depois do ocorrido para prestar solidariedade à família de Larissa, e retorna às atividades na próxima terça-feira 2 de janeiro de 2024.