Como se fosse no coração do CristoReprodução de vídeo

Publicado 28/12/2023 09:46

Itaperuna- Erguida no alto do Morro do Castelo, com vista privilegiada da cidade, prestes a fazer 58 anos, no próximo 20 de janeiro, a estátua do Cristo Redentor de Itaperuna de 20m de altura, monumento gêmeo oficial do Cristo Redentor do Rio de Janeiro desde 05 de dezembro de 2021, apareceu com uma abertura na frente da estrutura, além de outra no ombro direito e imediatamente as redes sociais e até blogs anunciaram que teriam sido buracos abertos por raios durante a tempestade tropical de terça-feira (26), bem na altura de onde seria " o coração do Cristo", o que não condiz com a realidade, já que são placas que cobrem respiradouros da estátua e não danos provocados por raios elétricos.

A força dos ventos

Ambas as aberturas foram causadas pela velocidade dos ventos que passou de 110 km por hora na região. Ao redor do monumento muitos estragos, inclusive com torres de transmissão de rádio derrubadas e retorcidas.

O secretário de Turismo de Itaperuna, Marcelo Nascimento exaltou a solides da estrutura e agradeceu o apoio de outras secretarias municipais, nos serviços de reforço e recolocação das placas dos respiradouros da estátua que, não chegaram a cair, mas assustaram os admiradores da obra de arte.