Publicado 22/12/2023 20:25

Itaperuna- Bairro Carulas, Rua Carolina Campos: dois homens estacionam uma moto Honda, modelo Titan e entram em uma padaria, na tarde de quinta-feira (21).

Já chegam empurrando o proprietário com violência, querem dinheiro. Um deles mostra uma arma de fogo na cintura, assustado, o comerciante assiste a dupla roubar R$200 e fugir na direção do Bairro Capelinha. A Polícia Militar fez incursões na região, com o caso sendo registrado na 143ª DP