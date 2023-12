Foto ilustrativa - Arquivo

Publicado 18/12/2023 17:04

Itaperuna- Em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna, na madrugada desta segunda-feira (18), o adolescente Emanuel Alves Rodrigues, de 15 anos, faleceu depois de ter sido alvo de disparos de arma de fogo.

A cena do crime em via pública, foi preservada pelos PMs do 29°BPM até ser periciada. O corpo foi removido no rabecão dos bombeiros do 21° GBM ao Instituto Médico Legal (IML) de Itaperuna.