Quantidade encontrada na mochila do jovem apreendidoP5, 29 BPM

Publicado 14/12/2023 09:59 | Atualizado 14/12/2023 10:02

Itaperuna- Aos 15 anos de idade, um adolescente desejou ganhar uma grana fácil, encheu uma mochila vermelha e saiu por aí, carregando 61 pinos de cocaína, 101 trouxinhas de maconha e 51 pedrinhas de crack.

Mas não contava nesta com a prontidão dos PMs do 29º BPM, na manhã desta terça-feira (12), e ao passar pelo Beco Moisés Corrêa Cardoso, no Bairro São Mateus, onde estava a guarnição policial, assustou-se, correu, mas não conseguiu fugir, os policiais correram mais rápido, abordando o adolescente que, apreendido com a mercadoria ilícita, foi apresentado ao Ministério Público depois de ter sido autuado no fato análogo de tráfico de entorpecentes.