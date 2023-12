Um dos debates - Divulgação

Publicado 08/12/2023 17:27 | Atualizado 08/12/2023 17:31

Itaperuna-RJ Na última quarta-feira, (06), a SES-RJ- Secretaria de Estado de Saúde- Rio, promoveu na sede do Rio Comprido, o 2º ciclo de debates da Saúde do Trabalhador.

O evento reuniu 143 participantes, de 43 municípios do estado, para debater o financiamento da RENAST -Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador- e a Avaliação da Qualidade das Notificações das DART’s -Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho.

O Estado do Rio de Janeiro possui 15 Centros de Referência de Saúde do Trabalhador Regionais /CEREST, um municipal (capital) e um estadual, que atuam no tratamento de agravos relacionados à atividade profissional, como problemas de saúde mental, tendinite ou lesão por esforço repetitivo.

Itaperuna foi representado durante o evento, por profissionais do PST-Programa Saúde do Trabalhador e do CEREST -Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Noroeste Fluminense.

UM POUCO SOBRE OS DEBATES

Além das principais temáticas, foram ressaltadas a aplicação correta dos recursos pelos CEREST, e a importância da prestação de contas. Também foram abordados sobre o preenchimento das fichas e produção de dados para ações futuras, além dos riscos à saúde do trabalhador, doenças e óbitos.

O 2º Ciclo de Debate da Saúde do Trabalhador teve como público-alvo profissionais da Atenção Primária à Saúde, Rede de Urgência e Emergência, Vigilância Epidemiológica, Equipes de Saúde do Trabalhador dos CEREST regionais, municipais e Núcleos Descentralizados de Ações de Vigilância.