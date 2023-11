Durante a campanha pedestres estão sendo orientados, para evitar atravessar fora da faixa - Foto Decom/Divulgação

Durante a campanha pedestres estão sendo orientados, para evitar atravessar fora da faixa Foto Decom/Divulgação

Publicado 27/11/2023 20:20

Itaperuna – “Ao atravessar a faixa de pedestre, faça-o de forma segura, respeitando os semáforos e sinalizações”. O alerta é do governo de Itaperuna, que por meio do Departamento de Trânsito (Demut), desenvolve a campanha “Pé na Faixa, Pé no Freio”. O objetivo é “construir um trânsito mais humano, onde pedestres, ciclistas e motoristas compartilhem o espaço com respeito e responsabilidade”.

Iniciada no último dia 22, a campanha segue até o final de dezembro nas principais ruas e avenidas da cidade, com panfletagem e orientação com foco em todos os ângulos do trânsito. Em pontos estratégicos da região central foram instaladas 70 faixas com apontamentos educativos.

O diretor do Demut, Davi Cunha, enfatiza que cada ação faz a diferença, e a conscientização pode evitar acidentes e tornar as ruas mais seguras. Um dos alertas feitos por ele aos motoristas é que reduzam a velocidade nas áreas de travessia de pedestres. Os trabalhos de educação e orientação estão sendo intensificados, com mais ações objetivas.

“Geralmente, os acidentes ocorrem por desatenção de motoristas e motociclistas; nesse caso, a maioria não respeita as leis de trânsito”, aponta Davi Cunha observando que também há situações em que pedestres atravessam fora da faixa, às vezes falando ao celular e perdem a atenção na travessia da rua.

“Estamos fazendo a nossa parte, orientando e fiscalizando; mas é fundamental que os motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas façam a deles”, apela o diretor do Demut. Faixas de pedestres apagadas estão sendo reformadas e mais dez serão pintadas em pontos de maior fluxo de veículos.