Comandante do 29; Luíz Cláudio Régis - Ft-NinoBellieny

Publicado 11/12/2023 11:15 | Atualizado 11/12/2023 16:57

Itaperuna - Continua em execução nos 08 municípios da Região Noroeste e em 01 da Noroeste, a Operação Papai Noel, do 29º BPM-Batalhão de Polícia Militar, sediado em Itaperuna.

Dividido em 04 companhias, com a 1ª na sede, Laje do Muriaé e São José de Ubá. A 2ª Cia em Bom Jesus do Itabapoana, a 3ª em Porciúncula, Natividade, Varre-Sai, e a 4ª em Italva e Cardoso Moreira, cidade pertencente à Região Norte.

Motocicletas e viaturas da unidade estão em pontos-base e em constante patrulhamento. Para o alto comando do 29º, o objetivo de aumentar a segurança do cidadão está sendo alcançado, nesta época de 13º salário, compras e festividades natalinas. Segundo o comandante do 29º BPM, tenente-coronel Luiz Cláudio Régis, os policiais estão motivados com a Operação Papai Noel, que começou nem 1º de dezembro e vai durar até o último dia deste ano, usando inclusive o Disque -Denúncia 22-3822-1177 como importante ferramenta. Um balanço da operação será divulgado em breve.