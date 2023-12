Rio Muriaé, o principal de Itaperuna-RJ - Divulgação

Rio Muriaé, o principal de Itaperuna-RJDivulgação

Publicado 14/12/2023 17:44 | Atualizado 14/12/2023 19:08

Itaperuna- Foi lançado no município, nesta noite de quarta-feira (13) no In Casa, Rua Pastor Abelar Suzano, no Bairro Cehab, o Rede Sustentabilidade, já formando parceria com o Psol local.

Deyvison Seabra, porta-voz do RS, disse que a urgência climática em Itaperuna, considerada uma das mais quentes cidades do país, é a principal pauta do partido, com projetos de reflorestamento para reduzir a sensação térmica, recuperação de rios e outras ações ambientais.