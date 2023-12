Um raro dia de descontração na vida policial - Foto: NinoBellieny

Um raro dia de descontração na vida policial Foto: NinoBellieny

Publicado 20/12/2023 14:22

Itaperuna- Agentes do 29° Batalhão de Polícia Militar se reuniram nesta quarta (20), a partir das 12h, para uma confraternização de praças, suboficiais, oficiais e comando, no salão de festas da Loja Maçônica Fraternidade Norte Fluminense, Avenida Santos Dumont, no Bairro Matadouro.



Os PMs e suas famílias aproveitaram para almoçar em torno de conversas sobre o ano que vai terminando e o permanente estado de vigília do batalhão responsável por cobrir 09 municípios, 01 do Norte, Cardoso Moreira e mais 08 do Noroeste do Estado do Rio: Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Italva, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e São José de Ubá.

O comandante da unidade, tenente-coronel PM Luís Cláudio Régis e o subcomandante major PM Monteiro também participaram da festa.