Leonardo, 17 anos de idade e Clélio, 18 anosRedes sociais

Publicado 27/12/2023 10:16

Itaperuna- Agentes militares do 29° BPM foram chamados à Rua Benedito Nicolau, Bairro São Matheus por populares depois de que dois jovens foram mortos por diversos disparos de armas de fogo, nessa terça-feira (26).

Clélio Júnior Abreu de Oliveira, o Bala, de 18 anos e Leonardo de Oliveira Gomes, de 17 anos, estavam caídos na pista, alvos de elementos em uma motocicleta de de cor branca.



No local do homicídio, confirmaram-se que 05 tiros, ( 01 na cabeça, 01 nas costas, 01 na mão direita, 01 na mão esquerda e 01 no ombro esquerdo), atingiram Clélio, e 04, (01 na cabeça, 01 no peito, 01 no pescoço e 01 no braço esquerdo, acertaram Leonardo, em um cenário de execução sumária.

Os peritos recolheram 02 projéteis intactos e 10 cápsulas de pistola calibre 9mm, deflagradas. As investigações estão em curso na 143ª DP local, para onde foi levada a ocorrência conduzida pelo Setor Bravo I, do 29° BPM, Itaperuna.