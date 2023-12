Centro de Itaperuna-RJ visto do Morro do Castelo no início da tempestade - Moradores do Bairro Morro do Castelo

Publicado 26/12/2023 20:12 | Atualizado 26/12/2023 20:35

Itaperuna- A tempestade chegou com força às 15:20 desta terça-feira (26) em Itaperuna. Telhados de estrutura metálica de postos de combustíveis, de estacionamentos, árvores, postes de fiação elétrica, telhamentos comuns e até uma torre de transmissão de uma rádio FM, ruíram com a ventania tropical de aproximadamente meia-hora durante o período de maior intensidade.

Os prejuízos estão sendo levantados pela Defesa Civil e podem passar da casa dos 3 milhões de reais, segundo alguns empresários.

Até o momento não há notícias de mortes e desaparecimentos.

A UPA ( Unidade Pronto Atendimento) da cidade recebeu alguns feridos, ruas ficaram alagadas e as viaturas da Defesa Civil Municipal atuaram por todo o perímetro urbano. A energia elétrica interrompeu-se às 15:25 em grande parte dos bairros e com ela o serviço de Wi-Fi, retornando somente às 19:35h.

Segundo os alertas da Defesa Civil estadual podem haver outras tempestades nos próximos dias.